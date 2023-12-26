بالصور.. مواهب أوبرا الإسكندرية تحتفل الكريسماس

القاهرة - محمد ابراهيم - أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية لطلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى بمناسبة اعياد الكريسماس والعام الجديد شارك فيها فصلى سوزوكي للفيولينة تدريب وقيادة الدكتورة نيڤين المحمودي ونرمين خليل بالإضافة وفصل العود تدريب وقيادة الدكتورة سهير شعيشع واحتضنها مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية والعربية

وخلالها أجاد الواعدون المشاركون فى الحفل بمجموعة من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية والعربية لكبار الموسيقيين، أداها كل من ميلان روزينيول والكورال عز حازم، ريان زكريا (فيولينة) وطلاب فصل العود بلال الحسين، أحمد عبد المنعم، دينا أحمد، رحمة إبراهيم، رضوي ماجد، مروة أسامة، ياسين محمد شيري منصور، محمد جابر، جاكلين عيسى، فيرونيا راوي، روزيتا عشم، نورهان عجلان، احمد يوسف، رؤي رضا، جنى أيمن، آمال جورج، محمد عماد الدين، محمد ابراهيم، هاجر أحمد، ملك إسلام، ملك حسن، فريدة أشرف، كارولين رفعت، عصماء عصام، خالد رمضان.

‎مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.