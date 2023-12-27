"نشوفكوا في السينمات".. شريف منير يشارك التريلر الرسمي لـ "ليه تعيشها لوحدك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان شريف منير، جمهوره التريلر الرسمي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلق منير على تريلر الفيلم قائلًا: “اتنين استحالة يتقابلوا..الربيع..والخريف!" التريلر الرسمي لفيلم ليه تعيشها لوحدك؟" انتاج I production بالتعاون مع روتانا ستديو بطولة شريف منير - خالد الصاوي وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم تأليف أحمد عزيز إخراجحسام الجوهري ابتداء من 3 يناير في جميع دور العرض، و18 يناير في دور الخليج

نشوفكوا في السينمات”.





التريلر الرسمي لفيلم ليه تعيشها لوحدك





وكانت الشركة المنتجة لـ فيلم ليه تعيشها لوحدك خلال الساعات الماضية، بطرح التريلر الرسمي الخاص بالعمل، تمهيدًا لطرحه بجميع دورالعرض.





قصة وأحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجلفي عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

ويجسد شريف منير شخصية طبيب فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

أبطال وصناع فيلم ليه تعيشها لوحدك

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان،خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

أول تجربة إنتاجية لبشرى

وتستأنف بشرى تجاربها الإنتاجية في السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، حيث تتولى مهمة الإشراف على الإنتاج، ونشرتبوسترات الفيلم عبر حسابها بانستقرام وعلقت: "فيلم ليه تعيشها لوحدك ؟! قريبا فى السينمات فى مصر والوطن العربى اخراج حسامالجوهري"، ونشرت أيضًا النجمة سلمى أبو ضيف صور شخصيتها في الفيلم، وظهرت وبجانبها آلة الكمان الموسيقية، ووجهت رسالة للجمهور قبل أيام من عرض الفيلم وقالت عبر حسابها بانستجرام: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا بس الدنيا احيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة "ليلى الشهاوي" في فيلم " ليه تعيشها لوحدك؟"