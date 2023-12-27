نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مروان حامد ضيف الإعلامية منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل المخرج مروان حامد ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم” اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا.

ومن المقرر أن يتحدث عن كواليس فوزة بجائزة من مهرجان الجونة السينمائي وكواليس مشواره الفنية وعلاقته بوالدة الراحل وحيد حامد.

تكريم مروان حامد

تم تكريم المخرج مروان حامد في حفل افتتاح المهرجان؛ تقديرًا لمشواره الفني وأعماله المتميزة، ومن أبرزها: فيلم "عمارة يعقوبيان"، و"الفيل الأزرق"، و"كيرة والجن"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

قدم خلال فعاليات المهرجان قسمًا خاصًّا بعنوان "نافذة على فلسطين"، والذي يَعرض مجموعة من أهم الأفلام التي تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتتعمق في قلب القصص الفلسطينية، كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

تفاصيل الأفلام

وشملت الأفلام المعروضة في القسم كل من: "الإسعاف" للمخرج محمد الجبالي، وفيلم "وداعا طبريا"، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم "الواقي الرصاصي"، وفيلم التحريك المؤثر "الرسم من أجل أحلام أفضل" للمخرجة مى، وفيلم "باب الشمس" ليسرى نصر الله، وفيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور، وفيلم "بلا سقف" إخراج سينا سليمي، وفيلم "الشجاعية" للمخرج محمد المغني، وفيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم "إلى أبي" إخراج عبد السلام شحادة

لجنه التحكيم

شارك عدد كبير من النجوم والمخرجين الكبار في صناعة الفن من لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، ومن أبرزهم: صبا مبارك، المخرج عمر الزهيري، الفنانة رزان الجمال، والفنانة ياسمين المصري، وغيرهم من النجوم.