نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من بوسي شلبي عقب اطلاق اسم محمود عبد العزيز على محور بالعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الإعلامية بوسي شلبي على خبر إطلاق اسم الفنان محمود عبد العزيز على محور بمدينة العلمين الجديدة من خلال صورة له عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

منشور بوسي

واكتفت بوسي شلبي، بكتابة “الله يرحمه” على صورة الراحل.

محمد محمود عبد العزيز

كما علق على هذا الأمر نجله محمد من خلال رسالة شكر للرئيس عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب:'شكر خاص للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدنا العظيم وشكرًا لمصرنا الحبيبه ولكل القائمين عليها على هذه اللفتة وهذا التقدير الذى اسعدنا كثيرًا والذى يدل على تقدير دولتنا العظيمة لأبنائها ولكل قاماتها وفنانينها ولكل من عمل وضحى من اجلها"

كان الفنان محمود عبد العزيز ولد في منطقة الورديان الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم حصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدأ حياته الفنية في التليفزيون، حيث اشترك مع (محمود ياسين) و(نيللي) في مسلسل (الدوامة) من إخراج (نور الدمرداش)

بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

وفى الثمانينيات بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البرىء، الكيف، جرى الوحوش).

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التى شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى منها "جبل الحلال" و"باب الخلق" و"رأس الغول" وغيرها، بلغ عدد الأعمال الفنية له قرابة الـ120 عملا متنوعا بين أفلام ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.