نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص حلقة ٢٣ من " العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصلت التشويقات والمفاجآت في الحلقة الـ 23 من مسلسل "العودة"، حيث تصاعدت الأحداث المشوّقة. بطل العمل، آدم - شريف سلامة، كشف عن هوية قاتل والده، إذ كشف أن هاشم (حمزة العيلي) هو الشخص الذي قام بذلك.

وفيما يبدو أن الأحداث تأخذ منعطفاً مثيراً، ظهرت أم حسن - عايدة فهمي، بصحبة عمها وزوجته، وسط تدابير تخصّ هناء - بسنت شوقي، في علاقتها بحسن - عصام السقا، في مشهد مثير يترقبه المشاهدون.

في تطورات جديدة مثيرة في الحلقة الـ 23 من مسلسل "العودة"، كشف عبد الحميد - محمد عبد العظيم، لابنه فهيم - وليد فواز، عن هوية قاتل والده، حيث أخبره أن هاشم هو المسؤول عن جريمة قتل ياسين. رغم تصميم فهيم على الانتقام، إلا أن والده رفض الفعل وذلك لوجود مصالح مشتركة بينهما، مما أثار نقاشاً محموماً أدى إلى انفصالهما.

في سياق آخر، خلال حفل زواج سلمى، تصاعدت التوترات مع ياسمين - أخت كيان - تارا عماد، حيث حاولت سلمى إثارة المشاكل بسبب عدم حضور كيان للاحتفال، في مشهد مليء بالتشويق والتوتر.

قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي، يدور في إطار الجدلية الأعظم عن الحب، وأن الحب أو فقدانه لا يقتل بل يجعلك بينالحياة والموت، وهو حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحثتتجدد علاقة الحب القديمة بين آدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجحعلاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

العودة

ويعرض حاليًا مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد علىرزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور،والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثهفى إطار صعيدى ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الدهب.