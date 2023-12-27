اليوم.. إعلان نتائج الفائزين فـي جائزة تواصل للأفلام القصيرة

مسقط ـ «الوطن»:

تعلن اليوم وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمديرية العامة للشباب عن الفائزين في مسابقة جائزة تواصُل للأفلام القصيرة ـ الدورة الأولى- 2023 ، وذلك من خلال الحفل الذي ستنظمه الوزارة صباح اليوم تحت رعاية سعادة باسل بن احمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب في مول عمان. يأتي تنظيم حفل هذه الجائزة تزامنا مع اليوم العالمي للسينما حيث سيتم الإعلان عن 5 أفلام قصيرة فائزة، وذلك وفقاً للشروط المعلن عنها سابقا في موقع الوزارة، وقد أطلقت الوزارة جائزة (تواصُل للأفلام القصيرة) بأنواعها المختلفة الروائية، الوثائقية، ثلاثية الأبعاد والإلكترونية، في الأول من مايو، حيث تقدم 35 فيلم للمشاركة وتأهل منها 9 أفلام من خلال لجنة تحكيم مكونه من الكاتب السينمائي عبد الله حبيب رئيس لجنة التحكيم وعضوية كل من خالد بن عبد الله العبري ومصطفى بن عادل اللواتي.

تحقيقاً للتواصل الشبابي

وعن الجائزة قالت وضحى بنت محمد الفارسية المكلفة بإدارة دائرة التواصل والحوار الشبابي أتى إطلاق جائزة (تواصل) للأفلام القصيرة هذا العام، تجسيرا للعلاقة مع الشباب وتحقيقا للتواصل معهم من خلال الأدوات والوسائل التي يفضلونها، ومنها (الأفلام القصيرة)، وأيضا خلق نوع من الوعي القادم من الشباب أنفسهم، في موضوعات تهمهم،

وتابعت حديثها وقد كان التركيز في هذه النسخة (وهي النسخة الأولى) على موضوعات ثلاث وهي (الحوار المتزن ومهارات المستقبل والعمل الحر).

وأضافت: ولأن الاشتغال والعمل على إنتاج الأفلام القصيرة يحتاج سعة من الوقت ومساحة زمنية كافية للإلهام والإبداع، فقد تم الإعلان عن الجائزة في 1 مايو الماضي، وانتهى التسجيل في الجائزة في 1 أكتوبر الماضي، بحيث أتحنا المجال للشباب للاشتغال على أفلامهم بكل أريحية في مدة (5) أشهر، ووصل عدد الأفلام المتقدمة للجائزة (35 فيلم قصير)، تأهلت منها (9) أفلام لمرحلة التحكيم وتم اختيار 5 أفلام فائزة.