بيرس بروزنان قد يتعرض لعقوبة قضائية بسبب اقتحامه لمحمية طبيعية

القاهرة - محمد ابراهيم - قد يواجه النجم بيرس بروزنان دعوى قضائية ضده، بعد نشره للقطتات له كان خلاله داخل أحد المحميات المائية الشهيرة.

وتقول ديلي ميل، أن بروزنان، اقتحم احد المحميات الطبيعية التي يجرم القانون تدنيسها تبقى غير مصرح باقتحامها لكونها أحد المواقع الأثرية التي يعود تاريخها لفترة العصر الحجري.

ذلك بعد سبق وظهرت لقطات أولى للنجم البريطاني الشهير بيرس مورجان، في تنركه للشخصية السينمائية الجديدة التي من المقرر أن يجسدها في فيلم بعنوان The Last Rifleman.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي ظهر بها بروزنان متنكرًا في هيئة عجوز، حيث يجسد شخصية المحارب البريطاني من المحارين القدامي، الذي يدعى "أرتشي كروفورد".

والفيلم سيقدم قصة حياة المقاتل تكريما لمسيرته العسكرية التي كرس بها حياته في خدمته، خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

جيمس بوند

يأتي ذلك بعد أن كشف النجم الكبير ليام نيسون عن مفاجأة أنه عرض عليه تجسيد شخصية جيمس بوند في مطلع تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يذهب الدور للنجم بريس بروزنان.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن نيسون تحدث في لقاء تليفزيوني جديد له أنه رفض الدور لما كان يمكن أن يكون له من تأثير على زواجه من ناتاشا ريتشاردسون في ذلك الوقت.

مرشح محتمل

وفي حواره، أكد ليام نيسون أنه في عام 1993، قبل اسابيع من طرح فيلمه الناجح "قائمة تشاندلر"، جلس مع المنتج المسئول عن اعمال جيمس بوند في ذلك الوقت لمناقشة امكانية تجسيده لشخصية العميل البريطاني الشهير.

ولم تتم المفاوضات بنجاح، ما دفع القائمين على المشروع للبحث عن مرشح آخر، حتى وقع الاختيار على بروزنان الذي جسد الشخصية حتى مطلع الألفية الجديدة في عدد من الأجزاء الناجحة.