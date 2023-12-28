بعد نجاح "بنات السباعي".. عبير فاروق تعيش حالة من النشاط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة عبير فاروق، حالة من النشاط الفني، بعد نجاح دورها في حكاية «بنات السباعي» من ضمن حكايات مسلسل «حد فاصل»الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية، حيث تشارك حاليًا في عملين، منهم عملًا من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024، والآخر من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وهما “المداح” الجزء الرابع، و"حدوتة منسية".

تفاصيل شخصية عبير فاروق في مسلسل “حدوته منسية”

وكشفت الفنانة عبير فاروق في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "حدوته منسية"، لافتة إلى أنها تجسد خلاله دور سيدة شعبية تدافع عن حق ابنتها، لا سيما أن العمل يناقش قضية تأجير الأرحام، متمنية أن تنال شخصيتها في العمل على إعجاب الجمهور.

عبير فاروق: دوري في الجزء الرابع من مسلسل “المداح” يحمل العديد من المفاجآت

وأكدت عبير فاروق على أن دورها في مسلسل “المداح” مازال مستمرًا، حيث تظهر في الجزء الرابع من العمل بدور عمة النجم حمادة هلال، مُشيرًا إلى أن دورها في هذا الجزء يحمل العديد من المفاجآت.

آخر أعمال الفنانة عبير فاروق

في سياق آخر،يعرض حاليًا للفنانة عبير فاروق حكاية «بنات السباعي» من حكايات مسلسل «حد فاصل» بطولة ريم البارودي، محمود حجازي،أحمد جمال سعيد،محمد التاجي،وهناء الشوربجي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة، وتجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة أعمال تتعرض لعملية نصب من قبل الفنان محمود حجازي.