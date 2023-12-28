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أحمد عز وروجينا ومي كساب ضيوف سهرة رأس السنة مع عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم الاعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”في سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال وتذاع يوم الأحد في الاحتفال برأس السنة. 

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ضيوف برنامج “واحد من الناس” في رأس السنة 

 

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز والفنانة سوسن بدر والفنانة مي كساب والفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم والفنان أحمد أمين والمطرب أوكا والمطربة سمية درويش

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كما يستضيف الإعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية، وعلى امتداد ثلاث ساعات  يكشف د عمرو الليثي عن العديد من المفاجآت والأسرار والأخبار الجديدة. 

مواعيد عرض برنامج “واحد من الناس”

 

جدير بالذكر أن برنامج “واحد من الناس” سيعرض ٣ أيام في الأسبوع مع بداية العام الجديد بدلًا من يومين بعد النجاح الكبير والمشاهدات العالية التي حققها البرنامج في دورته الأخيرة. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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