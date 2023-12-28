نيفين رجب تعلن تعاونها مع زعيم والعسال في العام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة نيفين رجب، على مشاركة محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأجواء الاحتفالات بالعام الجديد 2024، وظهرت نيفين في فيديو بإطلالة أنيقة كشفت عن أنوثتها، حيث ارتدت فستانًا ذهبيًا قصيرًا يتناسب مع زينة شجرة عيد الميلاد، مع انتعال حذاء ذهبي لامع.

كما اعتمدت نيفين في اللمسات الجمالية على وضع الميك أب هادئ مناسب لبشرتها وملامحها الجذابة، واعتمدت على تسريحة الشعر الطويل، لاستكمال أناقتها، وأرفقت المنشور بمعايدة خاصة كتبت فيها: " كل سنة وانتوا طيبين، اتمنى لكم سنة سعيدة... وانشالله العام الجديد يحمل معه السلام لكل العالم، ويرسم البسمة والأمل على كل الناس ويمسح الدمعة عن أى إنسان حزين".

نيفين تكشف عن أعمالها القادمة



وكشفت نيفين عن مفاجأة وهي استعدادها خلال أيام، لدخول الاستوديو وتسجيل عملين غنائيين جديدين، الأول من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف قاسم، والثانى من كلمات حسين مصطفى محرم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة.