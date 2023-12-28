نابوليون ينهي رحلته بصالات العرض بعد حصده لـ 200 مليون دولار عالميًا

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل فيلم نابليون لختام رحلته في صالات العرض السينمائي، بحصده لـ 200 مليون دولار من شباك التذاكر العالمي قبل رفعه من السينمات.

تفاصيل الفيلم

ووفق ديد لاين، الفيلم كان قد طرح للعرض في موسم الطرح لما قبل أعياد الكريسماس، وهو أحدث بطولة سينمائية لواكين فينيكس.

ويقدم الفيلم السيرة الذاتية لإمبراطور فرنسا نابوليون بونابارت وما عاشه من حروب وصراعات قبل وأثناء توليه للحكم.

ختام التصوير

في الوقت نفسه، كان قد أعلن اعلن المخرج تود فيليبس، مخرج سلسلة أفلام جوكر الناجحة للنجم واكين فينيكس، عن ختام تصوير مشاهد الجزء الثاني المنتظر من الفيلم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات قام مخرج السلسلة بنشرها لأبطال الفيلم ليدي جاجا وواكين فينيكس، يعلن من خلالها عن ختام تصوير مشاهد العمل رسميًا، الذي سيطرح بعنوان Joker: Folie à Deux.

جوكر 2

والجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، يعود خلاله واكين فينيكس لدور البطولة، وتنضم له النجمة ليدي جاجا، التي ستجسد شخصية المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر من عالم أفلام dc، والتي تعرف باسم هارلي كوين.

الفيلم من المتوقع أن يطرح للعرض بأسلوب الميوزيكال، لذا اختيرت ليدي جاجا لتجسيد هذا الدور، الذي كانت مارجو روبي، أحدث من قدمه ضمن عالم أفلام dc.