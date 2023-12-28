نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق فعالياتها بقرى "حياة كريمة" بالدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بقرية الديرس، التابعة لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المعد برعاية وزارة الثقافة.

السلام ونزع السلاح

بدأت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان "السلام ونزع السلاح" بمدرسة عنايات مصطفى عرفان للتعليم الأساسي، استهل خلالها مدير المدرسة محمود عبد الحق، حديثه بتوضيح مفهوم السلام وكيف يتحقق في أي مجتمع، وكذلك المعوقات التي تحول دون تحقيق الأمن والسلام في العالم.



وأضاف أن دول العالم تعمل حاليًا على استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي، كونها من أخطر الأسلحة التي تهدد البشرية وتعرض البيئة الطبيعية والأجيال القادمة للخطر.

اكتشاف مواهب للطلاب

وأقيمت فقرة اكتشاف مواهب للطلاب في الإلقاء الشعري، قدمت خلالها الموهوبة بسملة شمس الدين قصيدتين بعنوان لما جيت أكتب عن أمي، وأنا المعارف.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.

فعاليات القافلة الثقافية

ومن المقرر أن تستمر حتى بعد غد السبت ٣٠ ديسمبر، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، وبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

