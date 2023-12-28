عمرو دياب يطرح "معرفش حد بالاسم ده" ثالث أغنيات ألبوم "مكانك"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان عمرو دياب ثالث أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" وهي أغنية بعنوان "معرفش حد بالاسم ده"، وذلك عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

تفاصيل أغنية “معرفش حد بالاسم ده”

أغنية “معرفش حد بالاسم ده” من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد ابراهيم، تسجيل صوت م. شيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

عمرو دياب يتصدر تريد إكس بعد طرحه أغنية" بيوحشنا"

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع إكس فور طرح أغنية "بيوحشنا" أولى أغنيات ألبوم مكانك وذلك عقب صدورها بأقل من نصف ساعة، وبعدها طرح الهضبة ثاني أغنيات الالبوم بعنوان سلامك وصلي وهي من كلمات محمد القاياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم.

يذكر أن الفنان عمرو دياب سيطرح أغنيات البومه الجديد "مكانك" وعددها ١٢ أغنية على مدار اليوم بمعدل أغنية كل ساعة عبر تطبيق أنغامي في تجربة جديدة بطريقة طرح الألبومات.

عمرو دياب الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام 2023

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب هو الفنان الأعلى استماعًا عبر تطبيق أنغامي في عام ٢٠٢٣، بالاضافة إلى تصدر أغنيته "الحفلة" قائمة الأغاني الأعلى استماعًا في نفس العام.