نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاون كريم عبد العزيز مع منى زكي في فيلم " لعب عيال " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ الفنان كريم عبد العزيز، التحضير لفيلم " لعب عيال " وتشاركه البطولة الفنانة منى زكي التي تجسد زوجته ضمن أحداث العمل وتعمل منظمة حفلات.

أحداث فيلم لعب عيال

تدور أحدتث فيلم " لعب عيال " حول الفتور العاطفي في العلاقة الزوجية بعد زواج أكثر من 15 عامًا، ويناشد العمل الأزواج بضرورة التضحية من أجل استمرار الحياة، فى إطار لايت كوميدي.



تعاون كريم عبد العزيز ومنى زكي بعد 18 عام

ويجمع فيلم لعب عيال كريم عبد العزيز ومنى زكي بعد أكثر من 18 عامًا على آخر عمل جمعهما سويًا وهو فيلم أبو علي، الذي عرض عام 2005، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.





أخر أعمال كريم عبد العزيز

شارك الفنان كريم عبد العزيز مؤخرًا في بطولة فيلم بيت الروبي الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي وحقق نجاحًا كبيرًا وشاركه البطولة كل من نور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وسليمان عيد، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويجسد كريم عبد العزيز ونور دور الزوجين، بينما يجسد كريم محمود عبد العزيز دور شقيقه الأصغر.