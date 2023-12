انت الأن تتابع خبر المسلسلات الأكثر مشاهدة لعام 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تربعت 5 مسلسلات تلفزيونية أجنبية، على قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة لعام 2023، حيث تضمنت المسلسلات العديد من الأعمال الهامة التي حملت في طياتها العديد من المعاني والدروس القيمة.



وتمثل هذه الأعمال وسيلة لتقديم قصص معقدة وشخصيات مثيرة، مع إمكانية استكشاف مواضيع متنوعة تتنوع بين الدراما، والكوميديا، والخيال العلمي، والجريمة، والمزيد.



وتدور أحداث المسلسل حول عدوى فطرية جماعية تسببت في انتشار وباء عالمي عام 2003، إذ يتحول ضحايا هذه العدوى إلى مهاجمين متعطشين للدماء، ويبدأ الفطر بالانتشار.



وتبدأ قصة المسلسل بهروب جويل وابنته سارة من الوباء الكارثي، إلَّا أن الأخيرة تُقتل على يد جندي أعطى الأوامر بقتلهم، فيما يتمكن جويل من إنقاذ شقيقه توم.



وبعد فترة من الزمن يعيش جويل في منطقة الحجر الصحي في بوسطن، التي تديرها الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث (فيدرا)، وذلك من أجل الهروب من شريكه بالجريمة تيس، ومن هنا تبدأ الأحداث بالتطور في إطار درامي مغامرات.

وبعد فترة من الزمن يعيش جويل في منطقة الحجر الصحي في بوسطن، التي تديرها الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث (فيدرا)، وذلك من أجل الهروب من شريكه بالجريمة تيس، ومن هنا تبدأ الأحداث بالتطور في إطار درامي مغامرات.

وكانت الحلقة الأولى من المسلسل بعنوان When You're Lost in the Darkness حققت تقييمات مرتفعة على موقع "IMDb" بلغت 9.4 ، وذلك بخلاف ردود الأفعال والإشادات النقدية الإيجابية.

Beef

حقق مسلسل Beef نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، إذ ركزت الدراما الكوميدية للمخرج الكوري لي سونج جين على الصراع بين المقاول المتعثر "يون" ورائدة الأعمال المصابة "وونج"، والذي أشعل فتيل الخلاف بينهما هو احتمالية وقوع حادث سيارة سرعان ما تصاعدت إلى هوسهما بتدمير حياة بعضهما البعض.

Succession

وصل مسلسل "الخلافة" Succession لذروته في موسمه الرابع، إذ شهد استمرار عائلة "روي" في تمزيق نفسها بينما كان أبناء البطريرك "لوغان" يتقاتلون ضد بعضهم البعض ليصبح كل منهم خليفة لإمبراطورية الترفيه العالمية الخاصة بوالدهم.

وكما هي الحال دائمًا، كان رادار جيسي أرمسترونج الساخر حاضرًا في الحال، ونجح الممثلون الرئيسون مجددًا بطريقة أو بأخرى في جعل هذه الشخصيات غير المرغوب فيها جذابة تمامًا.

Silo

مثل مسلسل Beed، استطاعت دراما الخيال العلمي البائسة هذه تحقيق نجاح كبير دون أي تسويق يُذكر، إذ تدور حول مجتمع يعيش في صومعة ضخمة تحت الأرض بارتفاع 144 طابقًا؛ بسبب أن الهواء الخارجي يؤدي إلى قتل البشر على الفور.

وكان العمل متوترًا وجذابًا طوال الوقت، وعامل الجمهور باحترام متجنبًا الشرح المفصل للحفاظ على زخم الأحداث بشكل أفضل.

وكانت الممثلة السويدية ريبيكا فيرجسون مقنعة بدور "جولييت نيكولز"، المهندسة التي أصبحت عمدة الصومعة المعارضة، والتي تعمل على كشف لغز أصول الهيكل والغرض منه.

Somebody Somewhere

هذه الدراما الكوميدية التي تجمع بين الحلاوة والمرارة تدور حول امرأة في الأربعينات من عمرها وحيدة وضائعة إلى حد ما، تقرر العودة إلى مدينتها الأصلية لتعاني ألم فقدان شقيقتها الحبيبة.

قد يحتوي الفيلم على مجموعة كبيرة من الشخصيات المتألقة، لكن طاقم الممثلين لا يبالغون في تصوير مشاهدهم مطلقًا، بل يسعدهم عوضًا عن ذلك القيام بدورهم لضمان أن القصة هي بطلة العمل.

واستطاعت كل حلقة جعلك تبكي من السعادة والحزن في آن معًا .