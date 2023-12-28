أحمد عزمي يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل نقطة سوداء

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد عزمي تفاصيل مشاركته في مسلسل نقطة سوداء بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، والذي من المقرر طرحه خارج السباق الرمضاني.

تفاصيل شخصية أحمد عزمي في مسلسل نقطة سوداء

ويجسد أحمد عزمي شخصية شخص يدعى أيمن، وهذه الشخصية جديدة ومختلفة عليه ولم يسبق له تقديمها من قبل، كواليس التصوير مع أبطال العمل، مضيفا: الكواليس كلها ممتعة، وسعيد بالتجربة، مع وفاء عامر، وناهد السباعي، أحمد فهمي، وباقي فريق العمل.

أبطال مسلسل نقطة سوداء

ويضم مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من الأبطال بجانب الفنانة وفاء عامر ومن بينهم: أحمد بدير، سارة سلامة، أحمد مجدي، هدى الإتربي، ناهد السباعي، أحمد فهمي، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد أسامة.

أخر أعمال أحمد عزمي

ومن ناحية اخري، بدأ الفنان أحمد عزمي تصوير مشاهده في أحداث فيلم " المنبر" أحداثه تدور في بدايات القرن الماضي ويسلط العمل الضوء علي الجانب الوطني حيث برصد الفترة الزمنية التي مرت بها مصر، وشعبها بعد الحرب العالمية الأولى، ويسلط العمل الضوء علي أحداث ثورة ١٩١٩. التي وحدت جميع فئات الشعب المصري. في مواجهة الاحتلال البريطاني، ويجسد عزمي من خلال أحداث الفيلم شخصىة "القمص سرجيوس" وهو واحد من قادة ثورة ١٩١٩ التي اشتعلت احتجاجًا علي السياسات البريطانية والتدخل في شئون مصر، ويشارك في بطولة العمل أحمد حاتم وأيتن عامر ومجدي كامل وميدو عادل وأحمد فهيم وعمر السعيد وآخرون وهو من تٱليف فداء الشندويلي، ومن إخراج أحمد عبد العال.

أعمال أحمد عزمي القادمة



ويذكر أن الفنان أحمد عزمي، يشارك في مسلسل بـ 100 راجل، الذي تقدم بطولته الفنانة سمية الخشاب، والذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني، لعام 2023، وكان المؤلف محمود حمدان قال في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الفنان أحمد عزمي تعاقد رسميًا على المسلسل، وتجمعه قصة حب مع الفنانة سمية الخشاب، العمل بطولة مجموعة من الأبطال بجانب سمية الخشاب، ومن بينهم: صلاح عبدالله، محمود عبد المغني، أحمد عزمي، نانسي صلاح، والعمل مكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية، وتدور أحداثه في الحارة المصرية ومكون من 15 حلقة.