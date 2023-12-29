إيناس الدغيدي: "زوجي كان مسيحي وأتربيت في بيت ديني بالكامل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها مسلمة ووالدها مدرس لغة عربية ودين، وعاشت في منزل ديني بالكامل وأتربت في هذا المنزل على هذا الفكر.

وأضافت "الدغيدي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زوجها كان مسيحي قبل الارتباط منها ولكنه أسلم من أجل الزواج منها، مشددة على أن زوجها بعد الزواج منها عاش وتوفى مسلم وابنه أصبح مسلم بعد أن تزوج منها.

إيناس الدغيدي تكشف عن ديانتها

وأوضحت الدغيدي، أن هناك من يعتبر أن أسمها هو أسم مسيحي، وكان يتم كتابة ديانتها منذ بدايتها في المجال الفني على أنها مسيحية، مؤكدة أنها مسلمة ولكنها تحترم الدين المسيحي وتحترم قدسيته.