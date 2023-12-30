عزيز الشافعي يبارك لـ تامر حسين تعاونه في ألبوم "مكانك".. والأخير يرد

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الملحن عزيز الشافعي، التهاني للشاعر تامر حسين وذلك بمناسبة تعاوناته الأخيرة في ألبوم "مكانك" مع الهضبة عمرو دياب، حيث شارك الشاعر تامر حسين في ألبوم "مكانك" بـ 5 أغنيات وهم (بيوحشنا، الكلام ليك، مكانك، لوحدنا، ماتتعوضش).

ونشر الشافعي مجموعة من الصور تجمعه بالشاعر تامر حسين وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "العميد تامر حسين يستحق التحيه ويستحق نباركله على الخمس اغاني الجامدين ف ألبوم مكانك"

وتابع قائلًا: " يا جمال بيوحشنا إلى ابدع فيها النجوم الكبار مدين وأحمد ابراهيم وأمير محروس، وخفة دم الكلام ليك للغاليين أسامه الهندي وقماح، وروقان مكانك ولوحدنا وده شغل الهضبة نفسه، وطبعًا مش هتكلم عن ماتتعوضش وهسيب التاريخ يتكلم يستحق شريف فهمي التحية الخاصه على مزيكته المميزة".

وأضاف: "تامر حسين كالعاده بيواصل تحطيم الأرقام القياسية مع عمرو دياب في عدد الأغاني الحلوة اللي عملها من اول وياه لحد مكانك مرورًا ب انت الحظ وقدام مرايتها ويتعلموا وغيرهم كتير وده مش بس عشان موهبته الكبيرة وإصراره وشطارته، لا كمان عشان نيته الحلوة وجدعنته مع كل زمايله وكفاية إنه أول واحد بيبارك لكل الناس بنية صافية وطاقة نجاح وحب".

واختتم قائلًا: "مبروووك يا صاحبي ويارب دائمًا ناجح ومحترم وجدع وأصيل".

رد تامر حسين على عزيز الشافعي

وقد جاء رد الشاعر تامر حسين على ذلك المنشور، حيث قام بمشاركته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث علق عليه قائلًا: "شهادتى فيك مجروحة دايمًا يا زيزو ونعم الصاحِب والأخ وليك مكانة كبيرة عندى فى حياتى من القُليلين اللى فعلا جمعنى بيهم صداقة بعيد عن أى شغل ومصالح شخصية".

وتابع قائلًا: "ع المستوى الفنى من قبل ما اشتغل معاك فنيًا

وانا شايفك فنان مُتكامل شاعر عبقرى وملحن جامد جدًا وفنان مثقف ونيتك زى الفل وقلبك ابيض م الزمالك

وب أباركلك على الأغنية الروعة مابتغيبش منتهى الجمال والإحساس والصدق واغنيتك مع الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر المعنويات مُرتفعة تعيش وترفعوا معنوياتنا".

وأضاف قائلًا: " وما تتعوضشى ب حد انت عارف انا بعتبرها زى مالك وليان، من كتر مابحبها وأبدعت وشكرًا من هنا لبكرة على إبداعك يازيزو وربنا يديم اللى بينا ياصديقى الغالى".

البوم "مكانك"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الهضبة عمرو دياب أول أمس ألبوم "مكانك" الذي ضم 12 أغنية، وقد شارك الشاعر الغنائي تامر حسين فيه ب 5 أغنيات منهم، وشارك الملحن عزيز الشافعي فيه ب 3 أغنيات منهم"