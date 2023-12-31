نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تهنىء متابعيها بمناسبة العام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها بمناسبة العام الجديد من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

كتبت رانيا فريد شوقي:' العام يمضي والمر سيمر وكل جديد يأتي بالأمل كل سنة وانتو طيبين وفي أفضل حال".

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، جمهورها بدعاءً لوالدتها، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور رانيا فريد شوقي

كتبت رانيا فريد شوقي: "اللهم اشفي أمي واغرس في نبضاتها راحه وفي جسدها عافيه وهون عليها الألم والتعب.. وابدله بعافيه تسري في جسدها

وفي سياق آخر، نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، شقيقتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، حيث نشرت صور جمعتها بها، معلقة:" للأسف بنعتاد الأحباب في حياتنا كأنهم خالدين في الدنيا زي ما نعتاد النعم كأنها مستمرة إلى الأبد وده من عيوب البشر.. أختي الحبيبة الغالية ناهد انا بعتذر لك لأني اعتدك في حياتي يمكن خيالي كان اضعف من إني اتصور فراقك".

وأضافت: يمكن خدتنا مشحانات الدنيا وربنا نور بصيرتنا ورجعنا لحضن بعض والحب اللي اتربينا عليه وحبنا لبابا كان دايما بيجمعنا يمكن لاني تنسيت اننا بنكبر كلنا والعمر بيخلص يمكن لأني جيت الدنيا لقيتك اختي الكبيرة القوية العنيدة اللي ماتعرفش حاجة اسمها استسلام وارادتها من حديد قوتك كانت بطمني عليكي انا مش عارفه انا بكتب ايه بس اللي حساه اكبر بكتير من أي كلام مازلت مش مستوعبه ولما حد بيقول الله يرحمها بتخض في الفترة الأخيرة كنت بشوف فيكي بابا بكل حركاته وطريقة كلامه ونظراته وهزارك".