عاجل.. صلح أنغام وأصالة بعد سنتين من الخلاف (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد عدة سنوات من الخصام والتفريق عودة العلاقات بين أصالة وأنغام، بسبب خلافهم القوي الذي عده منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

حيث أنتشر مقطع فيديو ظهر فيه كلا من هاني فرحات واليسا وهم يحضرون انغام واصاله ويتم الصلح بينهما، في دقائق شهدت العديد من اللحظات المؤثرة بينهم.

وفي تصدر هاشتاج "ليلة نجمات العرب" تريند محركات البحث وخاصة منصه اكس، والتي تجمع مجموعة من نجمات الوطن العربي يترقبها الجمهور بشغف كبير، وجاءت الحفل ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية برأس السنة الميلادية وفعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يحيي الحفل كلا من النجمات أحلام، أنغام، اصالة، نانسي عجرم، أسماء لمنور، وتقدم الفنانات خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة الأحد، حفل إستثنائي مع نهاية العام، في تمام الساعة العاشرة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

حفل ليلة نجمات العرب

ويُعرض حفل " ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBC مصر".

آخر أعمال أنغام:

ويذكر أن آخر أعمال أنغام "حلفونا" لدعم الجيش المصري، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية والقنوات المصرية.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع نادر حمدي، وقد روجت انغام وقتها للأغنية من خلال حسابها الشخصي على موقع اكس تويتر سابقًا.

وكتبت:" ‏حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، اغنية "حلفونا" كاملة موجودة دلوقتي على يوتيوب.

كلمات اغنية "حلفونا":

ويقول مقطع من الأغنية:" آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين مين يتعدى حدوده ع المصريين،

آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين

مسكنا ف إيدنا كتاب وحلفنا يمين

حلفونا حلفونا ع الأمانة اللى ف إيدينا حلفونا حلفونا

إن احنا نشيلها في عنينا

حلفونا حلفونا ع الأمانة اللى ف إيدينا حلفونا حلفونا

عمرنا مانفرط فى سينا بلدى ترابها دهب وحجرها ياقوت لو هنموت علشانه أهلًا بالموت