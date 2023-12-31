بالأزرق.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، وتفاعل معها الجمهور وغازلها على المسرح.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل وهي مرتدية فستانًا أزرق طويلًا، وقدمت العديد من أغانيها، ومن أبرزها: صبري قليل، الوتر الحساس، مفيش مرة، وغيرها من الأغاني.

بعد طلاقها من حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها



علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خبر ارتباطها، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد قصة حب وزواج دامت لأكثر من خمس سنوات، مؤكدة خلال تصريحات صحفية أن جميع ما أثير مجرد شائعات متداولة غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة.

رسميًا..انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، رسميًا بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات، حدث خلالهم العديد من المشاكل والخلافات ومنها ما وصل إلى المحاكم، وتم الطلاق يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

جاء خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بالتزامن انتشار أنباء مؤخرًا حول حدوث خلافات بين الزوجين أثناء تواجدهم في المملكة السعودية، بسبب طلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إليها وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية بدونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” الذي أقيم في أوائل شهر ديسمبر الجاري.