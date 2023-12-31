عاجل.. المستشار تركي آل الشيخ يعلن حصول المايسترو هاني فرحات على الجنسية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في رسالته المسجلة لحفل النجمات العربيات في رأس السنة في مسرح أبو بكر سالم بالرياض وجة المستشار تركي آل الشيخ الشكر لكل القائمين على الحفل

كلمة تركي آل شيخ:

وقال اشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات في إشارة على ما يبدو على حصول الدكتور هاني فرحات على الجنسية السعودية، وكان الإعلامي عمرو أديب قد أعلن عن حصوله على الجنسية السعودية خلال برنامجه الحكاية منذ أيام قليلة.

حفل ليلة نجمات العرب:

وقد حقق حفل ليلة نجمات العرب نجاحا ملحوظ، تصدر هاشتاج "ليلة نجمات العرب" تريند محركات البحث وخاصة منصه اكس، والتي تجمع مجموعة من نجمات الوطن العربي يترقبها الجمهور بشغف كبير، وجاءت الحفل ضمن احتفالات المملكة العربية السعودية برأس السنة الميلادية وفعاليات موسم الرياض.

ونقلت شاشة "MBC مصر" الليلة الأحد، حفل إستثنائي مع نهاية العام، في تمام الساعة العاشرة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

صلح أنغام وأصالة:

وقد حرص الموسيقار هاني فرحات بمساعدة اليسا على الصلح بين انغام وأصالة بعد عدة سنوات من الخصام والتفريق عودة العلاقات بين أصالة وأنغام، بسبب خلافهم القوي الذي عده منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

حيث أنتشر مقطع فيديو ظهر فيه كلا من هاني فرحات واليسا وهم يحضرون انغام واصاله ويتم الصلح بينهما، في دقائق شهدت العديد من اللحظات المؤثرة بينهم.