بهذه الكلمات.. نبيلة عبيد تواسي لطيفة في وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة نبيلة عبيد على مواساة صديقتها المطربة لطيفة التونسية في وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أعادت نبيلة عبيد مشاركة منشور لطيفة التي نعت خلاله والدتها، وعلقت عليه قائلة: "خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها، ربنا يصبرها هي والعائلة وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

نعي لطيفة لوالدتها

وكانت الفنانة لطيفة، قد أعلنت عن وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "، حيث كتبت: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي"



تعليقات النجوم على منشور لطيفة

فيما حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني مواساة الفنانة لطيفة بكلمات مؤثرة عبر خاصية التعليقات على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام"، وكانت من بين أبرز التعليقات الفنانة درة التي كتبت:" الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبركم"، فيما كتبت الفنانة إيمان العاصي:" الله يرحمها ويصبرك يارب"، وعلق الشاعر تامر حسين:" الله يرحمها يا حبيتي ربنا يجعل مثواها الجنة، وعلق الفنان رامي صبري على المنشور قائلًا:" البقاء لله".



آخر أعمال نبيلة عبيد

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذى عُرض فى السباق الرمضانى لعام 2020، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن وأبرزهم: نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، هنادى مهنا، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

