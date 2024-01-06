نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين عكاشة: فيلم" الإسكندراني" حلم والمخرج خالد يوسف حققه.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الإعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها لتحويل رواية “الإسكندراني”، إلى فيلم سينمائي، بطولة أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف.

رأي نسرين عكاشة بعد تحويل رواية والدها إلى فيلم سينمائي

وأضافت نسرين عكاشة، في لقاء خاص مع برنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «تحويل الرواية لفيلم كان حلم وأستاذ خالد حققه، كنا بدأنا نيأس إن رواية الإسكندراني تتحول لفيلم، لكن لقينا اللي مقدره وواعي بيه».

وأوضحت نسرين عكاشة أنه كان لديها تخوف من تنفيذ الرواية، قائلة: «يا ترى فيلم بالرسالة والعمق ده أي حد هيبقى مستوعب أبعاده كلها أم لا؟،.. مقعدتش معاه 10 دقايق على بعض ولاقيته مستوعب ده، كانت المسألة دردشة إن الاختلاف الزمني مش هيعمل فرق بين الجمهور».

لقاءات برنامج سبوت لايت في بداية عام 2024

تضمنت الحلقة الجديدة من برنامج سبوت لايت اليوم الجمعة 5 يناير 2024، لقاءات مع نجوم أفلام رأس السنة 2024، ومنهم الفنان خالد الصاوي بجانب أبطال فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، والفنان أحمد العوضي وأبطال فيلمه «الإسكندراني»، والفنان محمد ثروت ومع أبطال فيلم «كارت شحن».

نجوم فيلم الإسكندراني

ويعد فيلم الإسكندراني من بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، والعمل من إخراج المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أحداث فيلم الإسكندرانى

جدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.