غدًا.. وزارة الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد على مسرح السامر

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أحمد جودة - القاهرة - تقيم وزارة الثقافة تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، غدًا الأحد، إحتفالية كبرى بمسرح السامر بالعجوزة وذلك لمشاركة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

احتفالية كبرى بمسرح السامر



تقام الإحتفالية تحت رعاية السيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.



حفلًا رسمي لمشاركة الأخوة الأقباط

يذكر أن هذه اللفتة هي الأولى بإقامة وزارة الثقافة حفلًا رسميًا لمشاركة الأخوة الأقباط عيدهم.



يحضر الحفل الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

حفل فرقة أوبرا عربي



ويقوم بإحياء الحفل فرقة كورال أغاني ويقام أوبريت من فرقة أوبرا عربي كما يقام على هامش الحفل معرض للمقتنيات المسيحية.



الجدير بالذكر أن الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أقامت منذ أيام إحتفالية خاصة ببداية العام الجديد.

فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي



وقام بإحياء الحفل فرقة الشباب وفرقة الإيقاعات الشرقية بالأنفوشي وفرقة أويرا عربي وتم إذاعة الحفل عبر قناة الحياة الفضائية.