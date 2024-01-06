فيلم "الحريفة".. يتصدر المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم "الحريفة "أن يتصدر المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما، حيث بلغت إيراداته نحو 625 ألف جنيهًا.

أبطال عمل فيلم "الحريفة"

فيلم الحريفة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي وخالد الذهبي وسليم الترك وأحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم "الحريفة"

ودارت أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



أفلام دور العرض السينمائية



وينافس عدد آخر من الأفلام في السينما من بينهم فيلم أبو نسب لمحمد إمام والإسكندراني لأحمد العوضي وشماريخ لآسر ياسين وعصابة عظيمة لإسعاد يونس وكارت شحن لبيومي فؤاد وغيرها.



آخر أعمال نور النبوي

يشار إلى أن آخر أعمال نور النبوى مسلسل "الأجهر "، والذي عرض خلال السباق الرمضاني 2023،وحقق المسلسل نجاحات واسعة في الوطن العربي.