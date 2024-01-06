حصاد وزارة الثقافة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 04:32 مساءً - يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة على أبرز وأهم الأنشطة التي قامت بها الوزارة على مدار الأسبوع الماضي والتي تتمثل في:

• وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير قصر ثقافة حلوان وتوجه بتخصيص القاعات الأكبر مساحة بالقصر لأنشطة الطفل وتخصيص قاعة لتعليم الموسيقى

استهلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، العام الجديد، بعمل جولة لتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة حلوان، للوقوف على آخر ما وصلت إليه أعمال التطوير، تمهيدًا للافتتاح، ووجهت بتخصيص القاعات الأكبر مساحة بالقصر لأنشطة الطفل وتخصيص قاعة لتعليم الموسيقى.

• وزيرة الثقافة تشهد الحفل الختامي لكسارة البندق وتُكرم راقص الباليه هاني حسن

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لبالية أوبرا القاهرة، احتفالًا بالكريسماس، من خلال رائعة المؤلف الروسي "تشايكوفسكي" باليه "كسارة البندق"، بمصاحبة "أوركسـترا أوبـرا القاهـرة"، وكرمت خلاله راقص الباليه هاني حسن، تتويجًا لمسيرته الفنية المتميزة.

• وزيرة الثقافة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير ضمن مبادرة "الثقافة حياة"

وقعت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وفضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير، بالمجلس الاعلى للثقافة، ضمن مبادرة "الثقافة حياة"، للعمل على دعم العدالة الثقافية لمختلف فئات المجتمع.

• وزيرة الثقافة تُكرم الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل توزيع جوائز وتكريم الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة، التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

• وزيرة الثقافة تشهد الاحتفاء بصدور العدد 400 من "الثقافة الجديدة"

نيفين الكيلاني: الثقافة الجديدة تُعد أحد المراجع المُهمة للثقافة المصرية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الثقافية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور، ومنتدى "ثقافة وإبداع" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة صدور العدد رقم 400 من مجلة "الثقافة الجديدة" يناير 2024، والذي حمل عنوان "مرآة ثقافية لتاريخ وطن– شهادات ودراسات".

• اجتماع موسع بين ممثلي الثقافة والتجارة والصناعة لمناقشة التعاون المشترك ودعم وتطوير وتسويق منتجات الحرف التراثية

عُقد بمركز الحرف التقليدية والتراثية بالفسطاط، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بوزارة الثقافة، اجتماع موسع، بين ممثلي قطاعات وزارة الثقافة، ومراكز التطوير التكنولوجي بوزارة التجارة والصناعة، لبحث ومناقشة أطر التعاون المشترك، وسُبل دعم وتطوير وتسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية التي تنتجها الجهات التابعة لوزارة الثقافة.

• مسابقة "مصر في عيون أطفال العالم" تكرم أطفال فلسطين في الدورة ٣٥

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بمرور ٣٥ عاما على إنشاء مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم" التى بدأت المسابقة منذ عام ١٩٨٨ ، تضمن الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي أسست المسابقة وعملت على تطويرها، إلى جانب توزيع الجوائز الأطفال الفائزين في المسابقة بحضور مندوبي الصين و هولندا و الهند و فلسطين و اوزبكستان و نبال و اليمن و فنزويلا.

• قطاع الإنتاج يحتفي بالقيمة الأدبية لـ "نجيب محفوظ" بملتقى الهناجر الثقافي

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ملتقى الهناجر الثقافي، الذي جاء هذا الشهر تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رواية لا تغيب"، بمركز الهناجر للفنون، إحياءً وتخليدًا لذكرى أديب نوبل.

• بمشاركة 121 فنانًا مصريًا وعربيًا: انطلاق ملتقى "روح الخط العربي الدولي الرابع" بالمركز الثقافي بطنطا

شهد المركز الثقافي بطنطا، انطلاق فعاليات "ملتقى روح الخط العربي الدولي" في دورته الرابعة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، استمرارا للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

● قصور الثقافة تفتتح معرض "العائلة المقدسة" بالهناجر

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض "العائلة المقدسة ٢٠٢٤"، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المعد بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويستمر حتى ٩ يناير الجاري.

• احتفاءً باليوم العالمي للغة "برايل" ندوة ومعرض وحفل النور والأمل في قصر الأمير طاز

نظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالا باليوم العالمي للغة برايل، بمركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز، تضمنت ندوة عن لغة "برايل"، إلى معرض للمطبوعات والمستنسخات المنفذة بطريقة بريل، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعرض فنى لإنتاج المسنات الكفيفات المقيمات بجمعية المسنات الكفيفات وجمعية النور والامل، واختتمت الاحتفالية بفقرة فنية لأوركسترا النور والأمل.