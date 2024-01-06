نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أفلام.. تعرف على أحدث أعمال هشام ماجد في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان هشام ماجد حالة من النشاط السينمائي الملحوظ في الفترة الحالية، حيث يرتبط بأكثر من فيلم ما بين التحضير والتصوير وانتظار العرض خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أفلام هشام ماجد.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

انتهى هشام ماجد منذ فترة من تصوير فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وتشاركه بطولته هنا الزاهد، ويظهر الثنائي زوجين بالأحداث، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

فيلم إكس مراتي

وبدأ هشام مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد إكس مراتي، الذي يشاركه بطولته محمد ممدوح، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إخراج معتز التوني وإنتاج أحمد بدوي، وتواصل الشركة المنتجة للعمل في الفترة الحالية إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين به.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

كما ينتظر هشام ماجد عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال العام المقبل 2024، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم سوبر زيرو

وتعاقد هشام ماجد منذ فترة على تقديم بطولة فيلم جديد بعنوان سوبر زيرو ويشاركه بطولته أحمد أمين، ومن المقرر تحديد موعد انطلاق التصوير وإبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، يدور في إطار كوميدي أكشن، وينتمي إلى نوعية أعمال الفانتازيا التي تتناول حياة الـ Superheores، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة The Planet لـ طارق نصر وشركتي سيرنجي، وFilm Clinic لـ محمد حفظي.

آخر أعمال هشام ماجد في السينما

والجدير بالذكر ان آخر أعمال هشام ماجد في السينما كان فيلم تسليم أهالي، الذي قدم بطولته مع دنيا سمير غانم، وعُرض العمل بالعام الماضي 2022، وحصد إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه وقتها، وشارك في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، أوتاكا، وعبدالله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.