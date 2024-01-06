نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ ثلاث أغاني.. رامي صبري يتصدر "اليوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل المطرب رامي صبري تريند “يوتيوب” بثلاث أغنيات جديدة له من ألبومه “النهايات أخلاق”، والذي طرحهم تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

واحتلت أغنية رامي صبري الجديدة “بين الحيطان” المركز الرابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من يومين من طرحها، واحتلت أغنية “بحكي عليك” المرتبة الخامسة ضمن الأكثر استماعًا وحققت أكثر من 200 ألف مشاهدة.

أما أغنية “النهايات أخلاق” حصلت المركز السابع ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق 205 ألف مشاهدة في أقل من يومين من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

أولي أغاني البوم «النهايات أخلاق»

الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

تفاصيل أغنية “بين الحيطان”

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

