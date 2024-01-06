أحمد الفيشاوي يشوق جمهور بالإعلان الرسمي لفيلم "عادل مش عادل"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام النجم أحمد الفيشاوي، بطرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "عادل مش عادل" عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية قريبًا، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء.

وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه حيث نشر الإعلان الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: “الإعلان الرسمي لفيلم “عادل مش عادل” قريبًا بدور العرض بمصر والوطن العربي، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال".

فيلم "عادل مش عادل"



ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" قريبًا، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.