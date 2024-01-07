بعد خبر توقفه وتصدره التريند.. تعرف على سر تسمية «الكابتن ماجد»

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الكابتن ماجد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد، فالشخصية بالأساس اسمها الكابتن "تسوباسا"، وهو الاسم الأصلى الذى تحول إلى "ماجد" فى العربية، وهو ضمن شخصيات "المانجا" اليابانية، التى بدأت قبل 43 عاما فى اليابان، حيث قالت دار النشر فى طوكيو Shueisha Inc، إن يويتشى تاكاهاشى مؤلف المسلسل، سينهى سلسلة المانجا التى تصور شخصية تسوباسا، معجزة كرة القدم، فى العدد الأخير من مجلة Captain Tsubasa Magazine Vol. 20، والذى سيصدر فى أوائل أبريل.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سر تسمية «الكابتن ماجد»..

ما سر تسمية «الكابتن ماجد»؟

وعرف الإنيمي المدبلج بالعربية باسم كابتن ماجد على اسم اللاعب العربي السعودي ماجد عبدالله والذي كان اسمه يطلق على بعض مجلات الأطفال في الوطن العربي، فكانت التسمية مناسبة للمسلسل الموجه للصغار وقد اختار الاسم مالك شركة العالمية المنتجة للنسخة العربية المدبلجة من المسلسل المخرج عبدالله المحيسن، بعد نجاحه سارعت شركة الألعاب تيكمو بصنع لعبة على جهاز نينتيندو Famicom (أو الـNES)، وقد حققت اللعبة نجاحًا- حالها مثل الإنيمي- في اليابان وأمريكا، وكما أن الجزء الثاني من اللعبة صدر بالعربي، وعلى هذا كانت لعبة كابتن ماجد من أول الألعاب التي صدرت باللغة العربية، بينما يعرف الإنيمي في دولة أمريكا بعنوان Flash Kicker وتعد من أشهر الكراتين.

تاريخ ظهور الكابتن ماجد

صدرت السلسلة أولًا عام 1981 على يد يوتشي تاكاهاشي، وحققت شعبية كبيرة وقتها، وحكت قصة البطل تسوباسا اوزورا «Tsubasa Ozora» الذي يحلم أن يكون اللاعب رقم واحد في العالم، لم تخل سلسلة كابتن تسوباسا- شأنها شأن أي إينمي آخر- من الخيال الياباني الواسع، حيث ستجد الكثير من الضربات القوية جدًا والتي من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع، مثل ضربة الكابتن هيوجا التي يستحيل على الحارس مسكها، وأحيانًا تمزق شباك المرمي، ومع الشعبية التي حققها الكابتن تسوباسا في اليابان، أيضًا حصل على الشعبية نفسها في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وفي عالمنا العربي.

ويذكر ان قصة الكابتن تسوباسا قد نشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة «شونن جامب» الأسبوعية اليابانية، وكانت مصدر إلهام للاعبين أصبحوا أساطير في كرة القدم من أمثال زين الدين زيدان وكيليان مبابي وليونيل ميسي، لكن المؤلف الياباني يوتشي تاكاهاشي أعلن، في العدد الأخير لمجلة «الكابتن تسوباسا»، أن المسلسل سينتهي في بداية أبريل المقبل، موضحًا أن الأمر يعود إلى تدهور حالته الصحية.

