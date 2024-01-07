بعد تصدره التريند.. تعرف على سبب توقف سلسلة كابتن ماجد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الكابتن ماجد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد، فالشخصية بالأساس اسمها الكابتن "تسوباسا"، وهو الاسم الأصلى الذى تحول إلى "ماجد" فى العربية، وهو ضمن شخصيات "المانجا" اليابانية، التى بدأت قبل 43 عاما فى اليابان.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية سبب توقف سلسلة كابتن ماجد..

سبب توقف سلسلة كابتن ماجد

انتهت سلسلة كابتن ماجد اليابانية إلى الأبد، فالشخصية بالأساس اسمها الكابتن "تسوباسا"، وهو الاسم الأصلى الذى تحول إلى "ماجد" فى العربية، وهو ضمن شخصيات "المانجا" اليابانية، التى بدأت قبل 43 عاما فى اليابان، حيث قالت دار النشر فى طوكيو Shueisha Inc، إن يويتشى تاكاهاشى مؤلف المسلسل، سينهى سلسلة المانجا التى تصور شخصية تسوباسا، معجزة كرة القدم، فى العدد الأخير من مجلة Captain Tsubasa Magazine Vol. 20، وقال تاكاهاشى إن لديه فكرة تقريبية عن الكيفية التى ستنتهى بها قصة الكابتن تسوباسا، ولكن قد يستغرق الأمر 40 سنة أخرى أو أكثر لتحقيق الأفكار فى تنسيق المانجا، قائلا "عمرى الآن أكثر من 60 عاما ومن المؤكد أن جسدى يشعر بالتقدم فى السن، بسبب هذا الانخفاض فى القوة البدنية والتغيرات فى بيئة الرسم الناجمة عن الموجة الأخيرة من الرقمنة، تباطأت وتيرة رسم المانجا مقارنة بالماضى"، موكدا إنه سيفكر فى إنتاج المزيد من قصص تسوباسا بشكل مستمر بتنسيق قصة مصورة تقريبية يُطلق عليها على نطاق واسع الاسم فى صناعة المانجا، حيث أن تسوباسا كان مصدر إلهام لكثير من اللاعبين مثل زيدان ومبابي وميسى.

تاريخ ظهور الكابتن ماجد

صدرت السلسلة أولًا عام 1981 على يد يوتشي تاكاهاشي، وحققت شعبية كبيرة وقتها، وحكت قصة البطل تسوباسا اوزورا «Tsubasa Ozora» الذي يحلم أن يكون اللاعب رقم واحد في العالم، لم تخل سلسلة كابتن تسوباسا- شأنها شأن أي إينمي آخر- من الخيال الياباني الواسع، حيث ستجد الكثير من الضربات القوية جدًا والتي من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع، مثل ضربة الكابتن هيوجا التي يستحيل على الحارس مسكها، أيضًا حصل على الشعبية نفسها في دول أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط، وفي عالمنا العربي، وعرف الإنيمي المدبلج بالعربية باسم كابتن ماجد على اسم اللاعب العربي السعودي ماجد عبدالله والذي كان اسمه يطلق على بعض مجلات الأطفال في الوطن العربي، فكانت التسمية مناسبة للمسلسل الموجه للصغار وقد اختار الاسم مالك شركة العالمية المنتجة للنسخة العربية المدبلجة من المسلسل المخرج عبدالله المحيسن.

وأنتجت شركة يونج فيوتشر نسخة عربية لهذا الأنمى سنة 1990 بدبلجة أردنية حتى الحلقة 55 بأسماء عربية، ثم بدبلجة سورية من إنتاج مركز الزهرة تحت اسم الجزء الثانى غطت باقى الحلقات الـ 73 حلقة من 56 إلى 128 واحتفظت بالأسماء المعربة نفسها، لاحقا فى 1990 وقع إنتاج سلسلة 14 حلقة إضافية تحت اسم "كابتن تسوباسا الجديد"، تتضمن تتمة الأحداث من المانغا منذ ذهاب ماجد إلى البرازيل حتى احترافه هناك، لكن لم تتم دبلجتها للعربية.

