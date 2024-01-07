5 أعمال تعرض دراما الانتقام في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - ويفصلنا عن موعد شهر رمضان أكثر من شهرين، لتخرج قائمة الأعمال الرمضانية للنور، ليشاهدها الجمهور، من (درامي - كوميدي - تاريخي)، يضم الموسم هذا العام نحو 27 عملا، وينتظر الجمهور دوما الأعمال الدرامية المميزة، يشهد السباق الرمضاني منافسة قوية بين عدد كبير من النجوم، ويغلب طابع الانتقام على مجموعة من المسلسلات.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال تناقش دراما الانتقام في رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي

يواصل صناع مسلسل بيت الرفاعي التصوير، والذي تدور أحداثه حول وفاة تاجر آثار في ظروف غامضة، ويتم اتهام نجله بالجريمة، لكنه يفر من السجن ليبحث عن الحقيقة وينتقم من قاتل والده، كما يدخل في صراع مع ابن عمه الذي يرث كل ممتلكات الأسرة، مسلسل بيت الرفاعي يشارك في بطولته أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ميرنا جميل ومن تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل العتاولة

وايضا يشهد مسلسل العتاولة صراعات عديدة، حيث يظهر أحمد السقا وطارق لطفي، شقيقين في الأحداث ولكن بينهما عداوة على طريقة الإخوة الأعداء، ومسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، محمد نجاتي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، نهى عابدين، صفوة، محمد التاجي، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي ومؤمن نور ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي.

مسلسل سر إلهي

وتشارك وروجينا في رمضان المقبل 2024، بمسلسل سر إلهي، والذي ينتمي لدراما الانتقام، حيث تدخل خلال الأحداث في صراع مع أشقائها، بعدما يشهدون ضدها زورا وتدخل السجن، لكن بعد خروجها من السجن تتطور حياتها وتصبح غنية، فتقرر بعدها الانتقام من جميع من ظلموها، ومسلسل سر إلهي يشارك في بطولته روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، رشا مهدي، نهى عابدين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل المعلم

ويواصل مصطفى شعبان تصوير مسلسل المعلم، الذي يشارك من خلاله في رمضان المقبل 2024، يسجد شخصية تاجر سمك خلال الأحداث، كما أنه سينتقم من الذين تسببوا في إنهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ومسلسل المعلم يشارك في بطولته كل من مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل صيد العقارب

وينتمي أيضًا مسلسل صيد العقارب الذي يعرض في رمضان المقبل 2024، لدراما الانتقام في رمضان، وتدور الأحداث حول انتقام غادة عبدالرازق من قاتل شقيقها، حيث يتم قتله على يد شقيق زوجها، وخلال الأحداث تحدث العديد من المفارقات كما تتأثر علاقتها بزوجها بسبب هذه الجريمة، ومسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، مجدي بدر، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

