نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "مرجعليش".. مُسلم وفريد يتصدران التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنانين مُسلم وأحمد فريد حصد نجاح أغنيتهم الجديدة “مرجعليش”، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

احتلت أغنية “مرجعليش” لـ مُسلم وأحمد فريد المركز الثاني ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت ما يقرب لـ مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

أغنية “مرجعليش” لـ مُسلم وأحمد فريد من كلمات الشاعر مصطفى ناصر وألحان تيام علي، توزيع موسيقي: إسلام الازرق، ميكس وماستر: أحمد حسام - نور عباس، إنتاج JP Productions.

آخر أعمال فريد

يذكر أن آخر أعمال فريد هو ديو أغنية “أهي مشيت” مع الفنان رامي جمال، والتي حققت نجاحًا هائلًا فور طرحها، وتصدرت تريند يوتيوب، حيث كانت الأغنية من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

كلمات أغنية “مرجعليش”

اللي خوفت يوم اني اعيش بعديه النهاردة خايف تشوفني عينيه بخاف لو صدفة يوم عدى يشوفني بموت من الوحدة بعد قلبه ما راح كنت ناوي اعيشله لسنين قدام غاب وسابني خايف من الأيام مشافش الدنيا غير جنبي ويوم ما كسر.. كسر قلبي واتمليت بجراح واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش عمر يوم ما في عين شافتنا اتنين والنهاردة راح فين وروحت أنا فين وبعد ما قولت عوضني عن اللي زمان سنين فاتني فجأة ملقيتهوش قولنا بيننا حلم وحياة وبيوت قولنا مش هيبعدنا غير الموت آدية بغيابه موتني وعيني شافتني ولاقيتني حد معرفهوش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش.