نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس الكويتية ترقص على الأغاني البورسعيدية في سوق السمك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة شمس الكويتية على زيارة مدينة بورسعيد خلال تواجدها في مصر الفترة الحالية، وظهرت شمس الكويتية، ترقص مع الفرق في سوق السمك ببورسعيد وسط اجواء مليئة بالفرحة، وأحيت شمس، مساء الأمس، حفلا غنائيا ضمن احتفالات العام وذلك داخل أحد المراكب النيلية بالقاهره بحضور كامل العدد من الجنسيات المختلفة أبناء الخليج.

وحضرت شمس، بإطلالة مميزة خطفت بها أنظار الحضور تصاعدت على خشبة المسرح وانطلقت عروض الأداء والرقصات المتبادلة مع الجمهور لمدة ساعتين قدمت خلالهما عدد من أغانيها الشهيرة والتي تألقت بها مشوارها الفني.

وحرصت شمس على تقديم أغنيتها الجديدة “رجال ونص” كلمات حيدر الاسير ولحن تكافؤ عمار عدنان ومهندس صوت مصطفى رؤوف والتي لاقت استحسان الجمهور

وسبق أن زارت شمس الكويتية مدينة الفيوم وبعض الأماكن الشهيرة في مصر، بدأتها بزيارتها لأهرامات الجيزة، ومن ثم سافرت إلى محافظة الشرقية، كما وثقت رحلتها في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي زارت فيها الأماكن مثل مسجد السيد البدوي، وتناولت هناك الحلويات والحمص في أحد المحلات الشهيرة هناك، كما تناولت السمين، ووزعت شمس الكويتية وجبات لحم وطرب وكفتة على مريدي وزوار السيد البدوي بمدينة طنطا.



اطلاق شمس الكويتية عطر جديد

من ناحية أخرى، أعلنت شركة شمس مؤخرًا عن استعدادها لإطلاق عطر جديد تحت اسم “باي شمس - By Shams” قريبًا، حيث تعاونت شمس في إنتاج العطر مع شركتي “سمرايز - Symrise” الألمانية و”استر - Ester” السويسرية، وهما من الشركات الرائدة في صناعة العطور منذ أكثر من 200 عام، وتتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالنجاحات والإبداعات في مسيرتها التجارية والفنية.

تصريحات شمس الكويتية مع خالد أبو بكر

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها تفضل نوع وخامة معينة في أصوات المطربين الرجال الذين تستمع لهم، وتتابع أغانيهم على مستوى الوطن العربي.

وعرض خالد أبو بكر، خلال حوار خاص معها ببرنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، صورة كلا من الفنان عمرو دياب ومحمد منير وعبد الله الرويشد، وسألها أي صوت منهم تفضله وتستمع لأعماله الغنائية، معقبة: «لا أسمع أغانيهم ولا أفتقد أصواتهم، ولكن أسمع بهاء سلطان أكثر من هؤلاء وأحمد سعد ومن الأجيال القديمة عبد الحليم حافظ».

