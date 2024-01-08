أول تعليق من منى زكي بعد حبس يوتيوبر في سبها وقذفها: القانون بيحكمنا كلنا

القاهرة - محمد ابراهيم -

علقت الفنانة منى زكي، على حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بشأن حبس "يوتيوبر" يدعى أحمد وجيه، المتهم بسبها وقذفها على خلفية فيلم "أصحاب ولأ أعز".

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكما ضد أحمد وجيه بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز".

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر برنامج "هي وبس" المذاع على قناة "سفرة"، إنها تواصلت مع منى زكي للرد على حكم المحكمة الاقتصادية بحبس "يوتيوبر" بتهمة سبها وقذفها، حيث أبدت الفنانة "سعادتها بالحكم وأن القانون جابلها حقها".

أضافت منى زكي: "الحكم مؤشر جيد ويفكرنا بأن النقد مقبول ما دام تنتقد العمل الفني بكامل حريتك.. ولكن لا تسئ ولا تجرح في الفنانين المشاركين في العمل".

أشارت منى زكي: "القانون بيحكمنا كلنا.. والقانون يطبق عليا وعلى جميع الأشخاص.. وسعيدة جدًا بالحكم، وأنت حر ما لم تضر.. والقانون جابلي حقي وخلال سنة ونصف من القضية كنت متأكدة أن القانون هياخذ مجراه".

من جهته، كشف محامي منى زكي، شعبان سعيد المحامي بالنقض والإدارية العليا، تفاصيل الحكم ضد اليوتيوبر أحمد وجيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى الشربيني، عبر البرنامج.

قال محامي منى زكي: "هناك فيلم عرض وقابله بعض الانتقادات، الأعمال الفنية تحتمل قبولها أو رفض البعض.. ولكن غير المقبول سب وقذف وطعن في الأعراض ضد الفنانين".

أضاف سعيد: "من غير المقبول ظهور بعض الأشخاص للإساءة إلى الفنانيين بطريقة تعد طعن في الأعراض وهذا أمر غير مقبول لأنه يمثل ضرر للفنان ويسئ له".

تابع: "كان هناك أحد الأشخاص يتحدث بطريقة غير لائقة وإساءة بشعة ضد الفنان منى زكي.. وتواصل معي الدكتور أشرف زكي كممثلا لنقابة المهن التمثيلية، وتقدمنا ببلاغ للنائب العام مرفقا بمقاطع الفيديو التي تضمن العبارات الماسة بالشرف والأضرار ضد منى زكي".

واصل: "بعد فحص البلاغ تم إرساله لنيابة شمال القاهرة للتحقيق ومن ثم أرسلت القضية للمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكما شهر حبس وغرامة 20 ألف وكفالة 5 آلاف جنيه".

ومن جانبها، قالت رضوى الشربيني: "الحكم ليس فقط أعاد حق منى زكي، ولكن الحكم سيكون له معنى بأن المشاهير والفنانيين لن يكونوا عرضة للسب والقذف والشتائم مرة أخرى".

أضافت رضوى الشربيني: "أتعرض لشتائم وسب وقذف كثير عبر السوشيال ميديا، والمسؤولين عن حسابي على مواقع التواصل عرضوا عليا طريقة يستخدمها المتابعين من خلال ربط الشتيمة بالهاشتاج".

تابعت: "من دلوقتي بعد حكم الصادر لصالح منى زكي، أي شخص سيقوم بسب وشتم المشاهير هيتقدم فيه بلاغ وناخذ حقنا منه بالقانون".

واصلت: "تختلف أم تتفق مع دور منى زكي في الفيلم ليس هناك ضرر وكل واحد حر.. انتقد الدور ولكن لا توجه للفنانة سب وقذف وشتائم ولا تسئ لها".



