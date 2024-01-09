نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح فيلم "الحريفة" في دور العرض السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان الشاب نور النبوي حالة من النشاط والنجاح الفني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد "الحريفة" في دور العرض المصرية.

ويستعد لطرحه في دور العرض السعودية يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يتواجد هناك فريق العمل لحضور العرض الخاص للفيلم ومتابعة ردود الأفعال عليه.

وقد حاز الفيلم منذ أول يوم عرض له على العديد من الإشادات وردود الأفعال الإيجابية والمميزة وخاصة بطل الفيلم نور النبوي الذي يخوض به أول بطولة سينمائية له.

فيلم الحريفة

ردود الأفعال على فيلم "الحريفة"

أشاد عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بأداء الفنان نور النبوي في الفيلم، خاصةً أن دوره خلال الأحداث صعب جدًا لكنه قدمه بطريقة السهل الممتنع.

كما أشاد النقاد والجمهور أيضًا بمجموعة النجوم الشباب الموجودة بالفيلم، ومنهم كابتن ميدو والذي تألق في أول تجربة سينمائية له، مما طالبه البعض بالتركيز على التمثيل أكثر خلال الفترة المقبلة.

فيلم الحريفة

إيرادات فيلم الحريفة

وفي سياق آخر حصد الفيلم على نسبة إيرادات كبيرة وتصدر المركز الثاني في شباك التذاكر، ويعد فيلم "الحريفة" هو تجربة استثنائية مرحة اعتمدت على عنصر الشباب بكل أساسيًا لمناقشة أحداث الملاعب في كرة القدم بطريقة طريفة، وكيفية تحقيق الفوز في الدقائق النهائية من عمر المباراة.

تفاصيل فيلم الحريفة

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

أبطال فيلم “الحريفة”

ويذكر أن يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.