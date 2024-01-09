نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. سيمون تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحييت الفنانة سيمون ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت مجموعة صور لوالدها.



منشور سيمون

وكتبت:" كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا بابا، وإن شاء الله تكون مرتاح وسعيد، أنا تربيتك وحته منك وكل كلامك وتعليمك في نسيج روحي مغزول لآخر يوم متقلقش، أنا بنتك القوية، عيد ميلادك دايما سعيد أشوفك على خير، بفرح؛ لإنك مبتحبش الحزن والنكد يا طاقتي الايجابية".



سيمون تشارك في رمضان 2024 بمسلسل صيد العقارب

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة سيمون، حاليًا في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبدالرازق، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.



تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق



سيموت تتضامن مع غزة بأغنية "رمز الصمود"



ويذكر أن طرحت الفنانة سيمون أغنية جديدة لها تحمل اسم "رمز الصمود" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك تضامنًا مع غزة في حربها ضد الاحتلال.



وأغنية رمز الصمود من إنتاج مصر ميديا برودكشن احمد خيرت كلمات المستشار أشرف الخولي الحان: احمد البرازيلي توزيع امير طاحون مهندس صوت محمد الجيار.



آخر أعمال سيمون

وجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون هي أغنية "اتغير عشاني" من فيلم "بدلة وفستان"، وتم طرحها مطلع العام الحالي عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والأغنية إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكري، كلمات روماني سعد، وقد أشاد بها عدد كبير من الجمهور.



وكان آخر أعمال سيمون الدرامية هو مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم صلاح عبدالله، سيمون، الراحل عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، ومجموعة من النجوم الشباب وهما نضال الشافعي، مهند حسني، ميرنا وليد، محمد رياض، ريهام البارودي، دينا فؤاد وغيرهم.