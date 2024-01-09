أميمة طالب تطرح الجزء الثاني من ألبوم "تذكر النسيان" بتوقيع الموسيقار طلال

القاهرة - محمد ابراهيم - في مفاجأة سارة لجمهورها، طرحت المطربة أميمة طالب الجزء الثاني من ألبومها الجديد "تذكر النسيان" الذي ضم 5 أغنيات متنوعة ترضي جميع الأذواق بتوقيع الموسيقار طلال، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت، ليكون عشاق الفن الطربي على موعد مع أغنيات وموسيقى طربية بامتياز.

تفاصيل ألبوم “تذكر النسيان”

ويأتي الجزء الثاني من ألبوم "تذكر النسيان" مليء بالتنوع والإهتمام بالتفاصيل الفنية، وجاءت كل الأغنيات من ألحان الموسيقار طلال وهى "منهو حبيبك" كلمات الأمير سعود بن بندر‬، توزيع بشار سلطان‬، "خذني‬" ‏كلمات عبدالله بو دله‬، توزيع حسام كامل‬، "حق التكلفه‬" كلمات عبدالله أبو راس‬، توزيع زيد نديم‬، "شعاع‬" كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن‬‬، توزيع وليد فايد، "ما يسواه أحد" كلمات الأمير سعود بن بندر، توزيع سيروس، وإشراف خالد أبو منذر، وانتهت أميمة أيضًا من تصوير كامل أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

أميمة طالب تكشف عن سعادتها بالتعاون مع طلال

أميمة طالب كشفت عن سعادتها وفخرها الشديد بتقديم هذه الأغاني والتعاون مع الموسيقار طلال بمشاركة أهم الشعراء في الوطن العربي، وتأمل أن يتكرر هذا التعاون في المستقبل، لتقديم فن طربي متميز، مؤكدة أن الأغاني تحمل الطابع الطربي والقيمة الموسيقية الفنية المتميزة.

كما أشارت أميمة طالب إلى أنها وقعت في غرام الأغنيات منذ اللحظات الأولى لسماع كلماتها وألحانها، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائمًا، وان تنال الأغنيات الجديدة إعجاب واستحسان الجمهور العربي.