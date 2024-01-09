نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة دينا فؤاد، في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل “حق عرب” مع النجم أحمد العوضي، والعمل من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.



مسلسل “حق عرب”



مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي شعبي، ويناقش من خلاله العديد من الصراعات، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويجسد أحمد العوضي خلاله دور تاجر خشب، ويمر في حياته بالعديد من المواقف الصعبة وتتوالى الأحداث في إطار الاثارة والرعب، وتقوم حلا شيحة بالبطولة النسائية أمام العوضي.

أبطال مسلسل “حق عرب”



“حق عرب” يضم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم أحمد العوضي، حلا شيحة، رياض الخولي، ميريهان حسين، وفاء عامر، وليد فواز والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.