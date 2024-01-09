نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في منتهى الروعة.. الجمهور يُشيد بأغنية "كان نفسي" لـ محمد الشرنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نالت أغنية "كان نفسي" للفنان محمد الشرنوبي، نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور، فور طرحه للأغنية عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعدد كبير من المنصات الرقمية.

حققت أغنية "كان نفسي" لـ محمد الشرنوبي أكثر من 8 آلاف مشاهدة عبر القناة الرسمية لـ الشرنوبي على "اليوتيوب" في أقل من 24 ساعة من طرحها، عبر الموقع والمنصات الموسيقية المختلفة.

جانب من إشادات الجمهور بأغنية “كان نفسي”لمحمد الشرنوبي



وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" طرح أغنيته الجديدة «كان نفسي»، وعلّق عليها: كان نفسي موجودة دلوقتي على كل المنصات"، ليشيد الجمهور بالأغنية من خلال خاصية التعليقات، حيث علقوا:" الكلام بجد حلو أوي"، وعلق متابع آخر:" أغنية خيال في منتهي الروعة، بينما كتب آخر:" أغنية رهيبة جدًا روعة، إيه الجمال ده بجد تحفة أوي".

تفاصيل أغنية “كان نفسي” لـ محمد الشرنوبي





والأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.



كلمات أغنية “كان نفسي” لـ محمد الشرنوبي



تقول كلمات "كان نفسى":.

كان نفسي أقول إنه استحاله.. أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده

كان نفسي اشوفني أكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة

ماتجيش طويلة

كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني

يخلف ظنوني

كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي الاقي يوم إجابة.. للأسئلة

كان نفسي لما اتوه اقولي.. مش مشكلة

كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس أنا قلبي ياريت.. كان بايديه

كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون

كان نفسي أفهم الحياة وماتوهش فـ الظنون

كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون

كان نفسي الاقي أي حد جنبي أسند عليه

كان نفسي أكابر.