رامي عاشور.. يطرح أحدث أغانيه "رأي عام"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامى عاشور، أغنيته الجديدة "رأى عام" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية كلمات رامى عاشور، وألحان شادى حسن، وتوزيع موسيقى عيسى، وأسود، ونوفو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

تفاصيل أغنية “رأي عام” لرامي عاشور



وكشف رامي عاشور في بيان صحفي له أن أغنية "رأي عام"، استغرق إعدادها وتجهيزها حوالى 5 أشهر، وأشار أنه سعيد بالتعاون مع الملحن شادي حسن، بالإضافة إلى أنه تعامل مع مجموعة من الموزعين الموسيقيين المتميزين وهم نوفو وأسود وعيسي، وأكد أنه يتمني العمل معهم مجددًا.

كلمات أغنية "رأى عام"

سمعانى ياللي في بالي

‎‏ليه مش بسيطة وده رأي عام

‎ ‏عنيدة ياما قالوهالى ايه

‎‏مش كل حاجة ليكى فيها كلام

‎‏سمعانى ياللي في بالي

‎‏ليه مش بسيطة وده رأي عام

‎ ‏عنيدة ياما قالوهالى‏

طولتى معايا كفايه مفيش اسباب ‏تجبرنى اتحمل

ولا اوارب الباب

آخر أعمال رامي عاشور

‎‏ ‏وكان الفنان رامى عاشور، قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "هضحك برضو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت

معلومات عن رامي عاشور

واحترف رامي عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش 3 مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامي عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطني في بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين في 2009، 2017.