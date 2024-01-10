نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لطرح أجدد أغنياته وهي أغنية "هيجيلي موجوع" وهي أولي أغانيه لعام 2024، وقد أعلن الفنان تامر عاشور عن موعد طرحها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر فيديو من الأغنية وعلق عليه قائلًا: "هيجيلي موجوع يوم الخميس الساعة ٧ على يوتيوب وجميع المنصات".

منشور تامر عاشور

والجدير بالذكر أنه يتعاون الفنان تامر عاشور مع شركة بنش مارك لإنتاج أغنية "هيجيلي موجوع".

تامر عاشور يوجه رسالة لزوجته

حرص الفنان تامر عاشور على توجيه رسالة لزوجته الإعلامية نانسي نور بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك جمهوره بصورة له برفقتها، منخلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مش عارف أشكرك على ايه ولا ايهربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا ويحفظك".

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخيروصحة وسلامة وسعادة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يخليكوا لبعض"، وغيرها من التعليقات.

كان النجم تامر عاشور قد أحيا أحدث حفلاته الغنائية الجديدة الجمعة 22 ديسمبر الماضي، بأحد المولات على طريق مصر اسكندريةالصحراوي، ضمن حفلات الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.

ما هي آخر أعمال الفنان تامر عاشور؟

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.

ماذا تقول كلمات أغنية عديت؟

عديت جنبي إتمنيت

ربي يجّمعنا وتبقى شريكي في حُضن وبيت

ذهول، حالة ذهول

قلت اللي عندي وأنت يالا يالا قول

عديت جنبي إتمنيت

ربي يجّمعنا وتبقى شريكي في حُضن وبيت

ذهول، حالة ذهول

قلت اللي عندي وأنت يالا يالا قول

مستني ايه (بقى) قلبي خلاص (لقى)

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه (كده) الضحكة دي (ايه ده)

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

واصلك إبهارى (تي را) يا مزود ناري (تا را)

دوست على زراري وأنا شاري بوكيه ورد

مديك مفتاحي (تا را) ومسلمِ روحي (تي را)

ده إنت إستفتاحي يا غزال عالأرض

مستني ايه (بقى) قلبي خلاص (لقى)

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه (كده) الضحكة دي (ايه ده)

ماهو فيها بقى لا أخفيها يالا

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

جناني بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين وأكتبني معجب حاله حال

والنبي فيه كده جمال

وألاقي فين خلّصت أي كلام يتقال

عديت جنبي إتمنيت

ربي يجّمعنا وتبقى شريكي في حُضن وبيت

ذهول، حالة ذهول

قلت اللي عندي وأنت يالا يالا قول