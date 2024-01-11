أجدادنا مش هما اللي بنوا الأهرامات.. نهى العمروسي تثير الجدل في يوم ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت اليوم الفنانة نهى العمروسي بعيد ميلادها الـ 58، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1963.

منشور نهى العمروسي

كانت الفنانة نهى العمروسي قد أثارت جدلًا كبيرًا بعد حديثها عن الأهرامات وأن القدماء المصريين لم يقوموا ببنائها.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت نهى العمروسي رأيها في فكرة بناء الأهرامات وكونها مقابر لملوك الفراعنة قائلة: "بناة الأهرامات مش المصريين القدماء، أنا عارفة إنتوا هتجزوا علي سنانكم مني بس مش مهم، أنا باحثة عن الحقيقة، والحقيقة بتقول أن أجدادنا مش هما اللي بنوا الأهرامات، والأهرامات مش مقابر أصلا، دي حكاية فوق خيالكم، بس اللي مسيطرين على الكوكب وعاملين لنا تنويم مغناطيسي ومغيبين عقولنا خدعونا بقصة مقبرة خوفو دى، يللا اشتموني بسرعة وطلعوني جاهلة".

وتابعت نهى العمروسي في منشور آخر: "طيب ابحثوا عن الألواح السومرية وبالذات اللوح الـ 10 و11 إللي Enki كاتب فيه تفاصيل عن بناء الأهرامات، الألواح دى كانت مدفونة تحت الطين من آلاف السنين ولقوها في العراق، أظن دى آثار وعلماء الآثار أثبتوا إنها أثرية مش حديثة".



وأكملت نهى العمروسي: "بناة الأهرامات مش بشر أصلا، مش من الجنس البشرى، وتماثيلهم العملاقة ده طولهم الأصلي مش تضخيم ليهم".

وأكدت نهى العمروسي أنها تعرف جيدا الاتهامات التي ستوجه لها وأنه تبحث عن الترند مشيرة إلى أن ما تقوله هو الحقيقة: "انا مش هجادل حد، أنا بفجر الحقيقة في زمن كاره للحق لناس خدت علي التغييب وبيعشقوا الكدابين وبيصنعوا أبطال من ورق، ناس أدمنت الخديعة وبياخدوا أي معلومة متوارثة كإنها يقين لأن كدة أريح بكتير من الثقافة والمعرفة والتعب، اشتموني علي أد ما تقدروا وجهلوني واتهموني بإن هدفي الترند لإن ده بيعكس اللي جواكم وده وعيكم، أنا إللي يفرق معايا إن فيه قلة قليلة منكم وعيهم واسع وعقولهم منورة ممكن تعمل مجهود وتبحث وتدور توصل للحقيقة".

من هي نهى العمروسي؟

نهى سعد حامد العمروسي، ممثلة وكاتبة سيناريو مصرية، ولدت في مدينة القاهرة عام 1963، جدها هو الصحفي محمد نجيب رئيس تحرير جريدة المساء، حصلت على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو من المعهد العالي للسينما عام 1990، لكن بالرغم من ذلك كرست نفسها أكثر للتمثيل بين السينما والتليفزيون، تزوجت من الممثل مصطفى كريم، كتبت السيناريو لبعض الأفلام.

أول أعمالها كان أمام المخرج يوسف شاهين خلال فيلم حدوتة مصرية عام 1982، وشهدت مسيرتها الفنية انخفاض بعد قضية المخدرات التي حبست فيها في عام 2013.