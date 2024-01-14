نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين حيطان تتخطى حاجة الـ٢ مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان رامي صبري تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة "بين الحيطان"، والتي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد، مفاجأة سارة لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.





النجم رامي صبري قدم أغنية "بين الحيطان" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافة إلى عدة منصات رقمية أخرى. تمإطلاق هذه الأغنية كجزء من ألبومه الجديد.





"بين الحيطان" احتلت قائمة ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على يوتيوب، حيث حصدت أكثر من ٢ مليون مشاهدة حتى الآن.





تفاصيل أغنية “بين الحيطان”

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصريوألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.



آخر أعمال الفنان رامي صبري

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان رامي صبري، هي أغنية ملك الفرفشة من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكسوماستر شندي وخليل، وايضا طرح أغنية «كعبك عالي»، التي تعد أحدث أعماله الغنائية في موسم صيف 2023، ويتعاون رامي فيالاغنية مع عدد كبير من صناع الموسيقي، أبرزهم، الشاعر تامر حسين للكلمات، من ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال حمداوي، وتصويرخالد فضة.

مسيرة رامي صبري الفنية

ولدَ رامي صبري ونشأ في القاهرة، حيث كان يحمل طموحًا كبيرًا لتحقيق الشهرة الفنية. قبل تخرجه من أكاديمية الموسيقى بالقاهرة، بدأت مسيرته الموسيقية بتلحين بعض الأغاني لفنانين بارعين مثل عامر منيب، شيرين عبد الوهاب، وفضل شاكر.

في عام 2005، التقى بالمخرج طارق العريان، الذي قرر دعمه فنيًا وإنتاج ألبومه الأول "حبيبي الأولاني". حققت الألبوم نجاحًا كبيرًا، خاصةً مع تصوير بعض الأغاني كفيديو كليب. بدأت حفلات رامي صبري تلقى استحسانًا وشهرة، وتزايدت مشاركته في برامج تلفزيونية معروفة.

في عام 2008، وبعد جهود مضنية، أصدر ألبومه الثاني، ورغم التحديات التي واجهها، حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا. في صيف 2008، أطلق أغنية "كلمه" التي حققت نجاحًا باهرًا، مما أضاف إلى شهرته.

في 2013، قام بتعاون ناجح مع منتج محسن جابر لإصدار ألبوم "وأنا معاه"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. ثم أتى الألبوم "أجمل ليالي عمري" في 2015، وكان أيضًا ناجحًا بشكل لافت، مع أغاني منه مثل "وعد مني" و"نفسها تشوفني".

تألق رامي صبري كفنان محبوب، حقق نجاحًا في عالم الموسيقى ولافتًا للنظر بفضل ألبوماته وأغانيه الناجحة.