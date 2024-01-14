تعرف على أبرز تصريحات أمل رزق

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة أمل رزق عن رأيها في اعتزال بعض الفنانين مؤخرًا، مشيرة إلى تقلبات المزاج التي يمر بها الفنان في مهنة التمثيل. وأكدتعلى أنها تحترم قرارات الفنانين الذين يختارون الابتعاد عن هذا المجال. وتحدثت أيضًا عن "الخطوط الحمراء" في مسارها الفني، حيثأكدت رفضها للتلامس في التمثيل لحماية خصوصيتها وأسرتها.





وفي لقاءات صحفية سابقة، أوضحت أمل رزق أنها ترفض أداء مشاهد مخلة بسبب احترامها لأولادها، معتبرة ذلك قرارًا شخصيًا. وأشارت إلى موقف الممثلة منى زكي كمثال إيجابي للالتزام بعدم تقديم مشاهد جريئة دون ضرورة.





وفي سياق آخر، تحدثت أمل رزق عن قلة أعمالها الفنية، موضحة أنها لم تتلقى عروضًا قوية، وأكدت على حرصها على التنويع في الأدوار التي تقدمها.

وأوضحت أن موافقتها على الدور تعتمد على تأثيره في الجمهور، مع التأكيد على تجنب تكرار الشخصيات التي قامت تجسيدها في أعمالها السابقة.



أعمال فنية ناجحة لأمل رزق

أمل رزق قامت بتقديم عدة أعمال فنية ناجحة، منها مسرحية "زقاق المدق" بالتعاون مع ضياء عبد الخالق ومحسن محيي الدين ودنيا عبدالعزيز وبهاء ثروت وكريم الحسيني، حيث حققت هذه المسرحية نجاحًا كبيرًا. وشاركت أيضًا في مسلسل "أفراح القبة" الذي ضم عددًا من الفنانين المشهورين، بما في ذلك منى زكي وجمال سليمان وإياد نصار.



روز وليلى





وتشارك أمل رزق بمسلسل روز وليلى الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد.

مسلسل "روز وليلى" يتكون من 10 حلقات فقط، انتهت صناعته من التصوير منذ فترة طويلة، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد. العمل يجمع عددًا من الفنانين بمشاركة يسرا ونيللي كريم، ويشمل أيضًا أحمد وفيق وعارفة عبد الرسول ورزان مغربي وهشام عاشور وتامر فرجومراون يونس. المسلسل من تأليف البريطاني كريس كول، وتولى إخراجه أدريان شير جولد.





قصة مسلسل روز وليلى

وتظهر نيللي كريم خلال أحداث مسلسل روز وليلى بشخصية محققة ولكن تُطرد من المكتب، وتتوالى الأحداث حتى تجتمع بالفنانة يسرا يؤديان مهمة جديدة، ومن ثم تتابع وتتصاعد الأحداث في إطار ملئ بالألغاز والإثارة والتشويق، كما أن هشام عاشور يلعب دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم، بينما يعيش أحمد وفيق في قصة حب كوميدية مع يسرا.



