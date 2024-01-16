نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تروج لمسلسل "الملكة": يارب يكتب لنا النجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة هالة صدقي عرض فيلمها الجديد "الملكة"، والذي من المقرر عرضه يوم الخميس المقبل في السينمات.

منشور هالة صدقي



وروجت هالة صدقي، للفيلم من خلال نشرها لصورة اابوستر الرسمي له، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يا مسهل يارب ويكتب لنا النجاح والفيلم يعجبكم.. ويعوض تعبنا كلنا خير الافتتاح في مصر يوم الخميس في جميع دور العرض".

أبطال فيلم الملكة

فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

وفي سياق آخر حرص فريق عمل الفيلم أثناء التصوير على جمع عدد من التبرعات إلى الهلال الأحمر لصالح أهل فلسطين في حربهم الحالية.

مسلسل جعفر العمدة



ويذكر أن آخر أعمال هالة صدقي هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته كلا من محمد رمضان، هالة صدقي، منه فضالي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، طارق النهري، منذر رياحنه، حسني شتا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول جعفر العمدة كبير منطقة السيدة زينب، متزوج من أربع سيدات، يحاول أن يجد ابنه الذي تم اخطافه منذ 20 عامًا، ويحاول خلال رحلة بحثه أن يكتشف الكثير من المواقف والأزمات والكثير من الأعداء حوله.