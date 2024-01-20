نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية حسن الرداد في مسلسل "المحارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حسن الرداد تصوير مشاهد مسلسل "المحارب" استعدادًا لطرحه خلال شهر رمضان 2024، ويلعب خلاله شخصية سائق ميكروباص يتعرض لعدد من المشكلات التي يدخل على أثرها السجن، ومتزوج من ناهد السباعي خلال أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي.

قصة مسلسل المحارب



تدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد سائق ميكروباص ومن أصول صعيدية،و يهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل محارب



مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، محمود ياسين جونيور، عفاف شعيب، محمود الليثي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال حسن الرداد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الرداد هو مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في العمل أروى جودة، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، رشوان توفيق، ساندي علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي.

وكان آخر أعماله السينمائية هو فيلم بلوموندو، تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في العمل هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كما يعيش 4 قصص حب مختلفة بالعمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.