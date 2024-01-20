مدحت صالح: اشتغلت على أغنية « تعظيم سلام» أكثر من شهرين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مدحت صالح تفاصيل دوره في مسلسل “وبيننا ميعاد” الجزء الثاني، وتفاصيل ألبومه الجديد.

مدحت صالح يكشف عن تفاصيل ألبوم السهرة حلوة

وأكد الفنان مدحت صالح، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن ألبوم «السهرة حلوة» سيكون مدمج بـ8 تراكات، مشيرًا إلى أن المزيكا الآن تتوافق مع سرعة الزمن.

وقال مدحت صالح إنه يمتلك تراكات مخزنة قديمة، يستخدمها كثيرًا في أعماله الجديدة.

تفاصيل أغنية تعظيم سلام إهداء للرئيس

وعلق مدحت صالح قائلًا:" اشتغلت على أغنية «تعظيم سلام» أكثر من شهرين؛ بسبب تغيير الشكل والمضمون بها، وتأخيرها منوها أنها إهداءً للرئيس".

تفاصيل مشاركة مدحت صالح في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد

وبشأن الجزء الثاني من مسلسل وبيننا ميعاد، تابع الفنان مدحت صالح: دوري في الجزء الثاني من مسلسل «وبيننا ميعاد» عبارة عن شخص بيتعرض لمواقف بتغير طريقته في الحياة، ومشاعره تجاه ابنه وابنته وأصدقائه.

نجوم مسلسل وبينا ميعاد

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.

