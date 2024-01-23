نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة عن حفل joy awards: “حدث عظيم بقلب الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت النجمة أصالة عن سعادتها الكبيرة، بما يحدث في المملكة العربية السعودية، من تطور ملحوظ في مجال الفن، خاصة حفل جوائزjoy awards 2024، التي تم تكريها به.





وشاركت أصالة مجموعة من الصور، وهي تمسك بدرع التكريم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: حدث عظيم joy awards2024 بقلب الحدث الرياض”.





وتابعت أصالة: “بالرياض تعلّمت من جديد أكتر من اللي كنت بعرفه، تعلّمت أتنافس مع حالي وطوّر كلّ الوقت من حالي تغلّمت إنّه الوقت فرصتنا لنحقّق أكبر الأحلام، واللي قلته بهاليوم الحلو رح أكتبه وهوّه إني بتشارك بهالجائزه مع زميلاتي اللي متلي بكلً يوم بيخلق عندن حلم جديد”.





أصالة توجه الشكر للسعودية





وجهت أصالة الشكر للسعوديه قائلة: “شكرًا للمملكه العربيه السعوديه اللي كرمت الفن والفنانين وأحيت تراثنا الموسيقي العظيم شكرًا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعرّاب التغيير سموًّ سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز شكرًا لناصر الفن وحبيب جميع الفنانين مشاهير كانوا أو ببداية الطريق أو بأبعد بلد ماحدا بيقدر يكون أبو ناصر شكرًا لمجهودك”.





وأضافت: “شكرًا أحبتي على مستوى الوطن العربي على ثقتكم ومحبتكم اللي غمرتني وعم تشجعني أعطي أكتر وغنّي أحلى وتكتر ذكرياتنا الحلوه اللي فيها مشاعر حلوه وعطرا حيبقّي بالبال لبعيد ذكرى كتير كتير مهمّه وحلوه”.





تكريم أصالة في joy awared



وفي سياق آخر، تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.









أصالة تعيش إنتعاشة فنية

وتعيش أصالة حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "صندوق" من ألبوم لحقت نفسي، الذي سبق وطرحت منه الجزء الأول وهم 6 أغاني منهم أغنية مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، وغيرهم.







